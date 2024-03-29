Клопп несподівано підтримав рішення Алонсо ігнорувати Ліверпуль: "Свого часу я зробив те саме"
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не засуджує бажання Хабі Алонсо продовжити роботу з Байєром замість підвищення у топ-клуб.
"Ми говоримо про молодого тренера, який працює у клубі, де в нього все гаразд. Свого часу я зробив майже те саме і жодного разу не пошкодував. Це все, що я можу сказати про цю ситуацію.
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Хабі робить у Байєрі неймовірну роботу. У Леверкузена хороша команда, і вони, мабуть, збережуть її на наступний сезон. Тож я розумію, чому він хоче залишитись", – цитує Клоппа Goal.
Нагадаємо, німець вже оголосив про свій літній відхід з Ліверпуля, і саме Алонсо називали одним з кандидатів на заміну. Баск з Байєром досі не зазнав жодної поразки у сезоні, збираючись перервати гегемонію Баварії в Бундеслізі. Цікаво, що Алонсо сватали і в Мюнхен.
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