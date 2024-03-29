"Мы говорим о молодом тренере, который работает в клубе, где у него все в порядке. В свое время я сделал почти то же самое и ни разу не пожалел. Это все, что я могу сказать об этой ситуации.

Хаби Алонсо объяснил резонансное решение отказать Ливерпулю и Баварии

Хаби делает в Байере невероятную работу. У Леверкузена хорошая команда, и они, видимо, сохранят ее на следующий сезон. Поэтому я понимаю, почему он хочет остаться", – цитирует Клоппа Goal.

Напомним, немец уже объявил о своем летнем уходе из Ливерпуля, и именно Алонсо называли одним из кандидатов на замену. Баск с Байером до сих пор не потерпел ни одного поражения в сезоне, собираясь прервать гегемонию Баварии в Бундеслиге. Интересно, что Алонсо сватали и в Мюнхен.

Печальный день для Ливерпуля, или Пустота, которую невозможно заполнить: что оставит Юрген Клопп после сенсационного ухода