"Я зустрівся з керівництвом Байєра та повідомив, що залишаюся. Було багато розмов щодо мого майбутнього. Під час міжнародної паузи я все обдумав і прийняв рішення. Тут найкраще місце для мого тренерського розвитку.

Хабі Алонсо ухвалив остаточне рішення щодо свого майбутнього

Робота в Байєрі не завершена. Хочу допомогти клубу та футболістам. Атмосфера фантастична. Я молодий тренер і маю час. Я встановив собі дедлайн цього тижня, це питання поваги. Тепер все чітко. Гравці також знають про рішення.

Не думаю, що правильно буде говорити про Баварію і Ліверпуль. Звичайно, в мене сильний зв'язок з цими клубами, я там грав. Але зараз моє місце в Леверкузені. Хочу розвиватися тут, про інші клуби говорити рано", – сказав Хабі Алонсо на пресконференції перед матчем Бундесліги проти Хоффенхайма.

Хабі Алонсо очолив Байєр восени 2022-го і відразу вивів команду у півфінал Ліги Європи. Леверкузен під його керівництвом замахнувся на перший титул в Бундеслізі – відрив від Баварії складає 10 очок. Байєр у цьому сезоні не програв жодного матчу.

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