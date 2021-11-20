У рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль впевнено здолав лондонський Арсенал вдома. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Мерсисайдці відкрили рахунок під завісу першого тайму. Це Александер-Арнольд подав зі штрафного, а Садьйо Мане головою спрямував м'яч у кут воріт Ремсдейла.

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Після перерви "червоні" забили ще тричі. Спершу Діогу Жота після перехоплення на замахах прибрав Вайта та голкіпера лондонців і забив у порожні ворота. На 73-й хвилині Мохамед Салах замкнув дальню стійку після прострілу Мане. Добив Арсенал Такумі Мінаміно – японець скористався пасом Александера-Арнольда.

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