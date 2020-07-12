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Клопп назвав винних у втраті очок Ліверпуля в матчі проти Бернлі

10:43 - Читать на русском
Клопп назвав винних у втраті очок Ліверпуля в матчі проти Бернлі
Юрген Клопп / BT Sport

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував нічию мерсисайдців у матчі проти Бернлі (1:1).

34’ Ендрю Робертсон
 
Джей Родрігес 69’
34’ Ендрю Робертсон
69’ Джей Родрігес

"Це була хороша гра. Ми не вирішили її результат вчасно, залишили шанс для Бернлі. Повинні були забивати як мінімум два, три або чотири голи. Арбітр дозволяв боротися, і якщо м'яч потрапляв до штрафного, це було небезпечно. Суперник зробив те, що вміє, і я це поважаю.

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Ми самі винні. Повинні були вирішувати результат поєдинку, але не зробили цього. У Бернлі є два нападники, які постійно ведуть боротьбу на м'яч. Вони завжди небезпечні. Ми набрали лише одне очко – це не той результат, якого ми хотіли досягти.

Ми не вирішили долю поєдинку, і суперник скористався моментом. Таке відчуття, що ми програли. Ми були незадоволені арбітром, але для початку потрібно звинувачувати самих себе. Команда грає правильно в 99% випадків, але я не перестану її критикувати", – наводить слова Клоппа BT Sport.

Нагадаємо, Ліверпуль розписав нічию з Бернлі (1:1) на Енфілді. Додамо, що "червоні" достроково оформили чемпіонство – перше за 30 років.

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Теги
Англія Ліверпуль - Бернлі Ліверпуль Ліверпуль Юрген Юрген Клопп
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