Клопп назвав винних у втраті очок Ліверпуля в матчі проти Бернлі

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував нічию мерсисайдців у матчі проти Бернлі (1:1).

"Це була хороша гра. Ми не вирішили її результат вчасно, залишили шанс для Бернлі. Повинні були забивати як мінімум два, три або чотири голи. Арбітр дозволяв боротися, і якщо м'яч потрапляв до штрафного, це було небезпечно. Суперник зробив те, що вміє, і я це поважаю.

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Ми самі винні. Повинні були вирішувати результат поєдинку, але не зробили цього. У Бернлі є два нападники, які постійно ведуть боротьбу на м'яч. Вони завжди небезпечні. Ми набрали лише одне очко – це не той результат, якого ми хотіли досягти.

Ми не вирішили долю поєдинку, і суперник скористався моментом. Таке відчуття, що ми програли. Ми були незадоволені арбітром, але для початку потрібно звинувачувати самих себе. Команда грає правильно в 99% випадків, але я не перестану її критикувати", – наводить слова Клоппа BT Sport.

Нагадаємо, Ліверпуль розписав нічию з Бернлі (1:1) на Енфілді. Додамо, що "червоні" достроково оформили чемпіонство – перше за 30 років.

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