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Клопп назвал виновных в потере очков Ливерпуля в матче против Бернли

10:46 - Читати українською
Клопп назвал виновных в потере очков Ливерпуля в матче против Бернли
Юрген Клопп / BT Sport

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал ничью мерсисайдцев в матче против Бернли (1:1).

34’ Эндрю Робертсон
 
Джей Родригес 69’
34’ Эндрю Робертсон
69’ Джей Родригес

"Это была хорошая игра. Мы не решили ее результат вовремя, оставили шанс для Бернли. Должны были забивать как минимум два, три или четыре гола. Арбитр позволял бороться, и если мяч попадал в штрафной, это было опасно. Соперник сделал то, что умеет, и я это уважаю.

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Мы сами виноваты. Должны были решать исход поединка, но не сделали этого. В Бернли есть два нападающих, которые постоянно ведут борьбу на мяч. Они всегда опасны. Мы набрали лишь одно очко – это не тот результат, которого мы хотели достичь.

Мы не решили судьбу поединка, и соперник воспользовался моментом. Такое ощущение, что мы проиграли. Мы были недовольны арбитром, но для начала нужно обвинять самих себя. Команда играет правильно в 99% случаев, но я не перестану ее критиковать", – приводит слова Клоппа BT Sport.

Напомним, Ливерпуль расписал ничью с Бернли (1:1) на Энфилде. Добавим, что "красные" досрочно оформили чемпионство – первое за 30 лет.

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Англия Ливерпуль - Бернли Ливерпуль Ливерпуль Юрген Юрген Клопп
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