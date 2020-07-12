Клопп назвал виновных в потере очков Ливерпуля в матче против Бернли

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал ничью мерсисайдцев в матче против Бернли (1:1).

"Это была хорошая игра. Мы не решили ее результат вовремя, оставили шанс для Бернли. Должны были забивать как минимум два, три или четыре гола. Арбитр позволял бороться, и если мяч попадал в штрафной, это было опасно. Соперник сделал то, что умеет, и я это уважаю.

Шеффилд Юнайтед сенсационно разгромил Челси, Ливерпуль не смог одолеть Бернли

Мы сами виноваты. Должны были решать исход поединка, но не сделали этого. В Бернли есть два нападающих, которые постоянно ведут борьбу на мяч. Они всегда опасны. Мы набрали лишь одно очко – это не тот результат, которого мы хотели достичь.

Мы не решили судьбу поединка, и соперник воспользовался моментом. Такое ощущение, что мы проиграли. Мы были недовольны арбитром, но для начала нужно обвинять самих себя. Команда играет правильно в 99% случаев, но я не перестану ее критиковать", – приводит слова Клоппа BT Sport.

Напомним, Ливерпуль расписал ничью с Бернли (1:1) на Энфилде. Добавим, что "красные" досрочно оформили чемпионство – первое за 30 лет.

"Маліновський зачарував, а Роналду вбив його мрію". Італійська преса возвеличує українця, протиставляючи Крішу