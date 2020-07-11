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Уотфорд завдяки двом пенальті здолав Ньюкасл 

16:29 - Читать на русском
Уотфорд завдяки двом пенальті здолав Ньюкасл 
Уотфорд – Ньюкасл – 2:1 / Faisal HQ

Ньюкасл на виїзді поступився Уотфорду у рамках 35-го туру АПЛ. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/20, 35-тур

Уотфорд – Ньюкасл – 2:1

Голи: Діні, 52, 80 (пенальті) – Гейл, 23

Ліверпуль – Бернлі – початок о 17:00

Шеффілд Юнайтед – Челсі – початок о 19:30

Ньюкасл завітав в гості до Уотфорда. На 23-й хвилині гостям вдалось відкрити рахунок. Після прострілу з кутового м'яч потрапив до Гейла, який пробив практично у порожні ворота. Трохи згодом, на 36-й "сороки" мали ще одну нагоду збільшити перевагу. Це Сен-Максімен увірвався у штрафний майданчик і низом пробив у правий кут воріт, однак голкіпер дивом врятував ворота.

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Одразу по перерві, після грубого фолу у штрафному, арбітр призначив одинадцятиметровий і господарі отримали шанс забити. Його реалізував Діні, на силу пробивши по центру воріт. На 80-й був призначений ще один пенальті і знову у ворота Ньюкасла. Виконувати його взявся той же Діні – воротар вгадав кут, але удар був надто сильним. "Сороки" намагались відігратись, однак до кінця матчу створити справді небезпечних моментів їм не вдалось.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ

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Англія Уотфорд Уотфорд Ньюкасл Ньюкасл Ліверпуль Ліверпуль Челсі Челсі Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед Бернлі Бернлі
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