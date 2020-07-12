"Маліновський зачарував, а Роналду вбив його мрію". Італійська преса возвеличує українця, протиставляючи Крішу

Хавбек збірної України приголомшив Ювентус красивим голом, який майже став переможним для Аталанти. Руслан Маліновський – в центрі уваги італійських ЗМІ. "Футбол 24" зібрав усе найцікавіше.

Руслан Маліновський після карантину прекрасний: Забиває, асистує, заробляє пенальті. Вирішує долю матчів навіть тоді, коли виходить на останні 20 хвилин. Сампдорію дотиснув кутовими, Ювентус прибив розкішним голом. Вивірені подачі та дальні удари вже стали візитівкою українця, однак суперники ще не знайшли протидію.

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Аталанта закохує в себе ефективним сміливим футболом. Літня статистика – 6 перемог, 1 нічия. У бергамасків на ходу вся команда, постійно хтось творить дива. Тим цінніше, що навіть на такому яскравому фоні Маліновському вдається виблискувати. Він забив Ювентусу в Турині та став героєм дня в Серії А.

Руслан отримав три нагоди та реалізував одну з них – цього виявилося мало. Адже в суперниках був незмінний чемпіон, який класом гравців рятує слабкі матчі. "Стара синьйора" витиснула з нічого два пенальті (дуже прикрі для Аталанти, але справедливі 11-метрові). Якби ж ще один з ударів Маліновського полетів у ворота... Юве вже б не відскочив.

І все одно Маліновський отримав заслужену порцію компліментів від італійської преси. Насолоджуємося красивими словами на адресу зірки збірної України!

Авторитетна La Gazzetta dello Sport пригадала, що Руслан міг пропустити гру. "У нього були проблеми з коліном, але хто це помітив? Спершу пробив лівою – трішки не влучив, але змусив Щенсни тремтіти. Ну а потім прибив суперника правою. Грандіозне влучання – як завжди у Маліновського", – інформує GdS. Оцінка – солідні 7 балів.

Туринське видання Tuttosport лояльне до Ювентуса, однак проти очевидного не попреш. "Заміна Маліновського показала, що Аталанта не поступається топ-командам в плані ширини та якості складу. Ілічіч і Гомес пішли відпочивати, але ніхто не помітив великої різниці", – пише журналіст Стефано Саландін.

Руслан Маліновський потрапив на першу шпальту сьогоднішнього номера – він красується напроти Роналду як обличчя вчорашньої Аталанти. Протиставили самому Крішу! Неабияке визнання.

"Безперервне зростання цього хлопця помітне всім. Маліновський 10 хвилин перебував у статусі героя Бергамо, але невблаганний Роналду на 90-й хвилині вбив його мрію", – констатує відомий Sport Mediaset, який поставив Руслану найвищу в команді оцінку – 7.

"Вийшов, забив і через деякий час ледь не оформив дубль. Оце гравець!" – захоплюється Goal.com. Журналіст Ромео Агресті виділив Маліновського серед трьох героїв зустрічі (з Сапатою та Гомесом) і нагородив його оцінкою 7,5.

"Грандіозний вплив. Він відразу відчув ворота, забив прекрасний гол правою ногою і спробував повторити трюк лівою. Мати такого гравця на заміні – справжня розкіш", – вважає Eurosport, за версією якого Руслан з балом 7,5 став абсолютно найкращим у матчі. Його навіть винесли у заголовок: "Маліновський зачарував".

Деякі італійські сайти не виділяли Маліновського на фоні партнерів оцінками, ставлячи половині складу Аталанти (зокрема й нашому хавбеку) "сімки". Однак без похвали українця не обходилося ніде. Всіх дивує, що Руслан забив такий красивий гол неробочою ногою.

"Спершу прицілився лівою, потім вразив ворота правою. Винятковий гравець з винятковим ударом", – у захваті Tuttomercatoweb. "Зробив усе, щоб не шкодувати про заміну Гомеса. Його гол – розкішний", – інформує читачів Calciomercato. "Потужно і точно бахнув правою. У нього взагалі блискавичні удари неймовірної сили з обох ніг", – додає Fantamagazine.

"Маліновський розрядив гармату, яка подарувала мрію", – пише популярна міланська газета Corriere della Sera. Гол українця дійсно міг повернути хоча б примарну надію на боротьбу за чемпіонство.

Відомий портал Fantacalcio підібрав епітети кожному з учасників поєдинку. Руслану дісталося не що-небудь – "приголомшливий". "Правою бити чи лівою – яка різниця? Жодної. Відібрав у Щенсни 10 років життя гострими ударами лівою та загнав м'яч у сітку рідкісною гарматою з правої. Коли він виходить на заміну, завжди робить різницю", – вважає портал.

"Лівою трішки промахнувся, однак згодом підхопив м'яч на лінії штрафного майданчика та потужним ударом в нижній кут вдруге вивів Аталанту вперед. Маліновський не заспокоївся та продовжив стріляти обома ногами в пошуках дублю", – пише Calcio Atalanta.

Редакція профільного інтернет-видання поставила Руслану 8 балів, виділивши його найкращим гравцем матчу поруч з Сапатою. Вболівальники погоджуються з такою оцінкою – також поставили українцю в середньому 8.

Аналогічна ситуація на сайті L'Eco di Bergamo. За версією вболівальників, Маліновський був найкращим на полі – оцінка 7,9. Більше отримав тільки геніальний творець цієї команди Джан П'єро Гасперіні.

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