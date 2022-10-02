Інцидент трапився у другому таймі зустрічі проти Брайтона – тоді Фабінью, здавалося б, ігнорував вказівки, які йому висловлював Клопп, повідомляє Liverpool Echo.

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Юрген постійно підвищував голос та навіть перейшов на крик. В підсумку, німець порозумівся з Фабінью, коли той підійшов до бокової лінії та вислухав наставника. Англійські ЗМІ відзначають, що це далеко не перший випадок, коли Клопп не може знайти спільну мову з підопічними.

Додамо, що Ліверпуль на останніх хвилинах втратив перемогу над Брайтоном (3:3). Ця гра стала дебютною для Роберто Де Дзербі на чолі "чайок".

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