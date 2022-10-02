Инцидент произошел во втором тайме встречи против Брайтона – тогда Фабинью, казалось бы, игнорировал указания, высказываемые ему Клоппом, сообщает Liverpool Echo.

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Юрген постоянно повышал голос и перешел на крик. В итоге немец нашел общий язык с Фабинью, когда тот подошел к боковой линии и выслушал наставника. Английские СМИ отмечают, что это далеко не первый случай, когда Клопп не может найти общий язык с подопечными.

Добавим, что Ливерпуль на последних минутах упустил победу над Брайтоном (3:3). Эта игра стала дебютной для Роберто Де Дзерби во главе "чаек".

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