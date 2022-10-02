Клопп имеет конфликт со звездой Ливерпуля - проблема вышла наружу в матче против Де Дзерби
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп испытывает проблемы внутри коллектива.
Инцидент произошел во втором тайме встречи против Брайтона – тогда Фабинью, казалось бы, игнорировал указания, высказываемые ему Клоппом, сообщает Liverpool Echo.
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Юрген постоянно повышал голос и перешел на крик. В итоге немец нашел общий язык с Фабинью, когда тот подошел к боковой линии и выслушал наставника. Английские СМИ отмечают, что это далеко не первый случай, когда Клопп не может найти общий язык с подопечными.
Добавим, что Ливерпуль на последних минутах упустил победу над Брайтоном (3:3). Эта игра стала дебютной для Роберто Де Дзерби во главе "чаек".
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