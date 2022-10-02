Наставник Брайтона Роберто Де Дзербі відзначився не джентльменським вчинком після поєдинку 9-го туру АПЛ проти Ліверпуля.

Роберто Де Дзербі та Юрген Клопп / фото з відкритих джерел

Після поєдинку Де Дзербі не потиснув руку Клоппу – італієць обійняв одного зі своїх помічників у Брайтоні та не помітив німецького фахівця.

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Відео стало вірусним та вже набрало 1,8 млн переглядів. Цікаво, що Клопп до поєдинку розсипався у компліментах італійському фахівцю за роботу в Сассуоло та Шахтарі.

Нагадаємо, Брайтон у поєдинку 9-го туру АПЛ на виїзді зіграв унічию з Ліверпулем (3:3). Цей матч став першим для екс-наставника Шахтаря Роберто Де Дзербі на посаді головного тренера "чайок".

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