Англійська Прем'єр-ліга, 9 тур

Борнмут – Брентфорд – 0:0

Крістал Пелас – Челсі – 1:2

Голи: Едуар, 8 – Обамеянг, 39, Галлахер, 90

Ліверпуль – Брайтон – 3:3

Голи: Фірміно, 34, 54, Вебстер, 63, автогол – Троссар, 4, 18, 84

Фулхем – Ньюкасл – 1:4

Голи: Б. Рід, 88 – Віллок, 11, Альмірон, 33, 58, Ш. Лонгстафф, 43

Вилучення: Чалоба (Ф), 6

Головний матч слоту 17:00 відбувся на Енфілд Роуд. До кризового Ліверпуля прибув Брайтон із нашим давнім знайомим – Роберто Де Дзербі. Гіршого варіанту для дебюту в новій команді важко придумати, але екс-наставник Шахтаря не розгубився. Вже на 18-ій хвилині гості вели в рахунку 2:0 завдяки дублю Троссара. Ще до перерви Ліверпуль один гол відквитав, а після відпочинку взагалі здійснив камбек – 3:2 – і, здавалося, свого не віддасть.

Проте все тому ж Троссару закортіло оформити хет-трик. Нічия лише додала аргументів на користь кризи у команді Клоппа. Мерсисайдці впали на 9-ту сходинку і поступаються лідеру, Арсеналу, вже 11-ма очками. Щоправда, ще мають гру в запасі.

Близьким до втрати очок був і Челсі, який зіграв різновид лондонського дербі з Крістал Пелас. За "аристократів" дебютним м'ячем відзначився Обамеянг, але все котилося до нічиєї. Лише на останній хвилині основного часу спрацювали заміни Грема Поттера – переможний гол організували свіжі Галлахер та Пулішіч. Челсі принаймні тимчасово підіймається на п'яту сходинку.

Несподіваний результат зафіксували на Крейвен Котедж. Міцний Фулхем з перших хвилин надламало вилучення Чалоби і швидкий пропущений гол. А в меншості гідно стримувати наступні атаки Ньюкасла не вдалося – 1:4. Тепер в обох команд по 11 очок і 7-8 сходинки турнірної таблиці. У ще одному матчі Борнмут та Брентфорд розписали бліді нулі.

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