"Мені подобається бути оптимістом, але буде складно пробитися в кваліфікацію Ліги чемпіонів з тієї позиції, на якій ми перебуваємо. У Тоттенхемі заграв Бейл, він на ходу. Плюс Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед. Челсі зараз на підйомі.

Клопп визначився з планами після Ліверпуля

Якщо ми не потрапимо в Лігу чемпіонів, це призведе до величезних фінансових втрат. В іншому все буде не так вже й погано. Я розумію, що майже у всіх футбольних клубах світу мені б поставили питання після того, як ми опинилися в такій ситуації, як зараз. Це абсолютно нормально. Це реальність, бізнес. Я б відразу прийняв будь-яке рішення, але в Ліверпулі все по-іншому.

Наші власники, спортивний директор, навіть гравці ні в кому не сумніваються. Ми прийняли цю ситуацію так, як є, і боремося, щоб вийти з неї", – цитує Клоппа Daily Mail.

Після 29-ти турів АПЛ Ліверпуль розташувався на 6-й сходинці, відстаючи від 4-го місця на 5 очок.

"Золотий бутс": Лєвандовскі йде до мети, Холанд та сенсаційні бомбардири в топ-10, Яремчук – найкращий з українців