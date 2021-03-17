"Мне нравится быть оптимистом, но будет сложно пробиться в квалификацию Лиги чемпионов с той позиции, на которой мы находимся. В Тоттенхэме заиграл Бtйл, он на ходу. Плюс Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед. Челси сейчас на подъеме.

Клопп определился с планами после Ливерпуля

Если мы не попадем в Лигу чемпионов, это приведет к огромным финансовым потерям. В остальном все будет не так уж и плохо. Я понимаю, что почти во всех футбольных клубах мира мне бы задавали вопросы после того, как мы оказались в такой ситуации, как сейчас. Это абсолютно нормально. Это реальность, бизнес. Я бы сразу принял любое решение, но в Ливерпуле все по-другому.

Наши владельцы, спортивный директор, даже игроки ни в ком не сомневаются. Мы приняли эту ситуацию так, как есть, и боремся, чтобы выйти из нее", – цитирует Клоппа Daily Mail.

После 29-ти туров АПЛ Ливерпуль расположился на 6-й строчке, отставая от 4-го места на 5 очков.

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