Клопп – про виграну апеляцію Манчестер Сіті: Це ускладнить ситуацію

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не в захваті від рішення CAS скасувати дискваліфікацію Ман Сіті з Ліги чемпіонів.

"Я не думаю, що вчорашній день був хорошим для футболу. Ідея фінансового фейр-плей (ФФП) хороша. ФФП призначений для захисту клубів і конкуренції, щоб ніхто не міг витрачати надто багато.

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Я сподіваюся, що ми будемо дотримуватися ФФП. Якщо найбагатші клуби і країни зможуть робити у футболі все, що захочуть, то це ускладнить ситуацію", – цитує Клоппа TheAthleticUK.

Нагадаємо, "містяни" успішно оскаржили рішення УЄФА про відсторонення команди Гвардіоли від участі в ЛЧ на два сезони.

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