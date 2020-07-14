Клопп – о выигранной апелляции Манчестер Сити: Это осложнит ситуацию

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не в восторге от решения CAS отменить дисквалификацию Манчестер Сити с Лиги чемпионов.

"Я не думаю, что вчерашний день был хорошим для футбола. Идея финансового фэйр-плей (ФФП) хорошая. ФФП предназначен для защиты клубов и конкуренции, чтобы никто не мог тратить слишком много.

Манчестер Сити готовил апелляцию еще задолго до решения УЕФА о дисквалификации из Лиги чемпионов

Я надеюсь, что мы будем придерживаться ФФП. Если богатые клубы и страны смогут делать в футболе все, что захотят, то это осложнит ситуацию", – цитирует Клоппа TheAthleticUK.

Напомним, "горожане" успешно обжаловали решение УЕФА об отстранении команды Гвардиолы от участия в ЛЧ на два сезона.

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