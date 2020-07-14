toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ

Клопп – о выигранной апелляции Манчестер Сити: Это осложнит ситуацию

16:32 - Читати українською
Клопп – о выигранной апелляции Манчестер Сити: Это осложнит ситуацию
Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола / Фото ФК Манчестер Сити

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не в восторге от решения CAS отменить дисквалификацию Манчестер Сити с Лиги чемпионов.

"Я не думаю, что вчерашний день был хорошим для футбола. Идея финансового фэйр-плей (ФФП) хорошая. ФФП предназначен для защиты клубов и конкуренции, чтобы никто не мог тратить слишком много.

Манчестер Сити готовил апелляцию еще задолго до решения УЕФА о дисквалификации из Лиги чемпионов

Я надеюсь, что мы будем придерживаться ФФП. Если богатые клубы и страны смогут делать в футболе все, что захотят, то это осложнит ситуацию", – цитирует Клоппа TheAthleticUK.

Напомним, "горожане" успешно обжаловали решение УЕФА об отстранении команды Гвардиолы от участия в ЛЧ на два сезона.

"Горішки для шейха": Манчестер Сіті розгромив УЄФА в суді, а трансфер Мессі до Зінченка став реальністю

blog_ava
Динамо выбирало между Вернидубом и Михайличенко – Цыганык объяснил, почему киевлян возглавил последний
08:00
5976
Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити УЕФА Финансовый fair-play Англия Юрген Юрген Клопп
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
22
мин
Металлист 1925
19:00
Авангард
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук