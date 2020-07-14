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Манчестер Сіті готував апеляцію ще задовго до рішення УЄФА про дискваліфікацію з Ліги чемпіонів

12:27 - Читать на русском
Манчестер Сіті готував апеляцію ще задовго до рішення УЄФА про дискваліфікацію з Ліги чемпіонів
Хосеп Гвардіола / Фото ФК Манчестер Сіті

Керівництво Манчестер Сіті заздалегідь підготувалось до першого вердикту від УЄФА про відсторонення від єврокубків.

Манчестер Сіті ще півтора року тому розпочав готуватись до апеляції рішення УЄФА, яке на той час ще не було прийнято, повідомляє Daily Mail.

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У таборі "містян" були переконані, що УЄФА дискваліфікує команду від участі в ЛЧ за порушення правил ФФП, і ще минулого року зібрали команду юристів для оскарження вердикту у арбітражному суді (CAS).

Нагадаємо, Манчестер Сіті виграв апеляцію і відсторонення команди від участі у Лізі чемпіонів на два роки – було скасовано.

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