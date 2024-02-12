Мер Києва та колишній багаторазовий чемпіон світу з боксу Віталій Кличко відгукнувся на прохання англійського ФК Олдершот Таун приміряти клубну футболку.

"Ми були раді отримати фото мера Києва та колишнього чемпіона світу у важкій вазі Віталія Кличка в червоно-синій формі ФК Олдершот Таун!

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Дякуємо Енді Дрюрі з нашого клубу партнерів RLD Builders за передачу Віталію футболки та світлини. Приємно бачити, що наша чудова форма сезону 2023/24 поширюється ще далі по всьому світу", – йдеться в дописі зі світлинами Кличка у футболці ФК Олдершот Таун.

Зазначимо, що Олдершот Таун виступає у Національній лізі Англії (п'ятий дивізіон, ліга напівпрофесіоналів).

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