Мэр Киева и бывший многократный чемпион мира по боксу Виталий Кличко откликнулся на просьбу английского ФК Олдершот Таун примерить клубную футболку.

"Мы были рады получить фото мэра Киева и бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Виталия Кличко в красно-синей форме ФК Олдершот Таун!

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Спасибо Энди Дрюри из нашего клуба партнеров RLD Builders за передачу Виталию футболки и фотографии. Приятно видеть, что наша замечательная форма сезона 2023/24 распространяется еще дальше по всему миру", – говорится в заметке с фотографиями Кличко в футболке ФК Олдершот Таун.

Отметим, что Олдершот Таун выступает в Национальной лиге Англии (пятый дивизион, лига полупрофессионалов).

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