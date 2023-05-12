Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін та спортивний директор клубу Даріо Срна мали аудієнцію з мером Києва Віталієм Кличком.

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"Мені було дуже приємно зустрітися сьогодні з Віталієм Кличком – чудовим спортсменом і неймовірним чемпіоном. Як мер Києва він виконував величезну роботу з оборони міста та допомагав Україні боротися з російською армією", – написав Срна в Instagram.

З рук представників "гірників" Кличко отримав подарунок – футболку Шахтаря. Цікаво, що сам політик відкрито говорить, що давно вболіває за головних ворогів донеччан – київське Динамо.

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