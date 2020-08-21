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Клейтон пройшов медогляд у Динамо, – Суркіс

21 серпня 23:22 - Читать на русском
Клейтон пройшов медогляд у Динамо, – Суркіс
Клейтон да Сілва / Gazeta Press

Президент київського Динамо Ігор Суркіс підтвердив можливість підписання вінгера Клейтона да Сілви. За матчем проти донецького Олімпіка (4:1) бразилець спостерігав із VIP-ложі стадіону Динамо імені Лобановського.

"Це бажання тренерського штабу запросити його на перегляд.

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Він вільний агент і пройде певні тестування. Медогляд, наскільки я знаю, він уже пройшов. Попрацює з Містером у тренувальному процесі, і головний тренер буде вирішувати, чи залишати його", – цитує функціонера офіційний сайт клубу.

До слова, Клейтон да Сілва є вихованцем Фігейренсе. Минулоріч він захищав кольори Баїї та Васко да Гама на правах оренди з Атлетіко Мінейро. В активі нападника лише 14 матчів у всіх турнірах торік.

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Теги
Ігор Суркіс Трансфери Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Клейтон Клейтон да Сілва Динамо Динамо
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