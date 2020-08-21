Клейтон пройшов медогляд у Динамо, – Суркіс

"Це бажання тренерського штабу запросити його на перегляд.

Луческу затвердив трансфер бразильця в Динамо

Він вільний агент і пройде певні тестування. Медогляд, наскільки я знаю, він уже пройшов. Попрацює з Містером у тренувальному процесі, і головний тренер буде вирішувати, чи залишати його", – цитує функціонера офіційний сайт клубу.

До слова, Клейтон да Сілва є вихованцем Фігейренсе. Минулоріч він захищав кольори Баїї та Васко да Гама на правах оренди з Атлетіко Мінейро. В активі нападника лише 14 матчів у всіх турнірах торік.

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