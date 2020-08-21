Клейтон прошел медосмотр в Динамо, – Суркис

Президент киевского Динамо Игорь Суркис подтвердил возможность подписания вингера Клейтона да Силвы. За матчем против донецкого Олимпика (4:1) бразилец наблюдал из VIP-ложи стадиона Динамо имени Лобановского.

"Это желание тренерского штаба пригласить его на просмотр.

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Он свободный агент и пройдет определенные тестирования. Медосмотр, насколько я знаю, он уже прошел. Поработает с Мистером в тренировочном процессе, и главный тренер будет решать, оставлять ли его", – цитирует функционера официальный сайт клуба.

К слову, Клейтон да Силва является воспитанником Фигейренсе. В прошлом году он защищал цвета Байи и Васко да Гама на правах аренды из Атлетико Минейро. В активе нападающего лишь 14 матчей во всех турнирах в 2019-м.

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