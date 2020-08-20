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Луческу затвердив трансфер бразильця в Динамо

13:10 - Читать на русском
Луческу затвердив трансфер бразильця в Динамо
Клейтон да Сілва / Фото з відкритих джерел

Трансфер бразильського легіонера у київське Динамо стає все ближчим.

Клейтон да Сілва підійшов тренерському штабу Мірчі Луческу, повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside.

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За інформацією джерела, наразі обговорюються деталі контракту. До слова, як повідомляють ЗМІ, саме Луческу дуже зацікавлений у цьому трансфері.

Клейтон да Сілва виховувався у академії Фігейренсе. У березні 2016 року Атлетіко Мінейро заплатив за Клейтона 3 млн євро, однак гравець не зміг закріпитися в новому клубі. Потім були оренди у Корінтіанс, Васко да Гама та Байю. Всього атакувальний півзахисник провів 107 матчів у чемпіонаті Бразилії, відзначився 19 голами та 13 асистами.

Додамо, що контракт бразильця з Атлетіко Мінейро завершився, і Динамо може підписати його на правах вільного агента.

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Теги
Динамо Динамо Трансфери Трансфери чемпіонату України Клейтон Клейтон да Сілва Мірча Мірча Луческу Трансфери Динамо Київ
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