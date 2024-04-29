Захисник Баварії вважає, що вирішальними у півфіналі стануть психологія гравців і жага до перемоги.

Один з найкращих захисників світу гравець Баварії Йозуа Кімміх перед першим півфіналом Ліги чемпіонів між його командою і Реалом розповів про очікування від протистояння. На думку володаря трофею турніру 2020 року, сили суперників рівні, тому переможцем стане команда, яка докладе до успіху надзусилля.

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"У Реала особисті стосунки з Лігою чемпіонів. За рівної гри він переважно виходить переможцем, – цитує Кімміха Марса. – Це говорить не про везіння, а підкреслює правильний психологічний підхід і майстерність футболістів. В 1/8 фіналу, наприклад, вони мали поступатися Лейпцигу, проте вийшли переможцями.

Баварія знає, як грати проти Реала. У нас справді були певні проблеми в чемпіонаті, проте матчі з Арсеналом показали, що наша сила нікуди не ділася. В Лізі чемпіонів, аби перемагати, не достатньо боротися за трофей. Тут треба інше, в першу чергу – жага до успіху. У нас достатньо гравців, які голодні до перемог. У той же час, є футболісти, які знають, як ставати найкращими серед кращих".

Кімміху, ймовірно, доведеться грати проти одного з найяскравіших лівих вінгерів сучасності Вінісіуса Жуніора.

"Бразилець, дуже сильний гравець. Але я не нервую. Так, доведеться багато захищатися, хоча в обороні перемогу не здобудеш. Щастя треба шукати в атаці, до чого ми й будемо прагнути", – підсумував Кімміх.

Перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Баварією і Реалом відбудеться 30 квітня в Мюнхені. Початок – о 22:00.

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