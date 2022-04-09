Програму 32-го туру АПЛ відкривала зустріч на Сейнт-Джеймс Парк, де Ньюкасл приймав Вулверхемптон. "Вулвз" у випадку перемоги могли навіть вклинитись у боротьбу за ЛЧ, адже вони наблизились би до топ-4 на відстань двох залікових балів – щоправда, усі конкуренти мали купу матчів у запасі. "Сороки" ж трималися на дистанції в 7 залікових балів від зони вильоту, маючи за плечима три поразки поспіль. Звісно ж, для підопічних Едді Хау в таких умовах навіть нічия не була потрібною.

Команда Бруну Лаже протягом усієї зустрічі не відходила від улюбленої тактики – вони намагалися максимально засушити гру й спіймати суперника на контратаці. Втім, вже на 24-й хвилині гості пропустили досить цікавий гол з пасом Альмірона п'яткою, прострілом Гімараєша з рикошетом від двох захисників та ударом Вуда (Кріс завдав його, лежачи на газоні). Радість тайн-вірців була передчасною, адже VAR помітив сантиметровий офсайд.

До перерви вболівальники побачили всього один небезпечний момент – Це Альмірон міг вивести Ньюкасл уперед дальнім пострілом у ближній кут, однак Са парирував. У підсумку, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

В першій половині другого тайму команди боролись за ініціативу, але небезпечних епізодів не створювали. Втім, на 60-х хвилинах "сорок" прорвало – спочатку Бруну Гімараєш розігнав контратаку, яку Сен-Максімен завершив шикарним пострілом над поперечкою, а потім Вуд не встиг замкнути простріл Сен-Максімена. На 69-й же хвилині Ньюкасл добився свого – Са збив Вуда у власному штрафному, арбітр призначив пенальті, який сам Вуд і реалізував. 1:0!

На 76-й хвилині Гімараєш міг і подвоїти перевагу "сорок", прийнявши своєчасну передачу від Сен-Максімена й пробивши у лівий нижній кут, однак м'яч внаслідок рикошету вилетів на кутовий. На той момент Ньюкасл вів за ударами з рахунком 10-2 – втім, третій удар гостей цілком міг завершитись голом. Це Фабіу Сілва потужно пробивав, але Дубравка не спав.

Більшого біля власних воріт Ньюкасл не дозволив. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу підопічних Едді Хау.

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