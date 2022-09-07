Звички Абрамовича нікуди не зникли, МЮ став "спонсором", лише 2 клуби кинули виклик АПЛ – топ-10 трансферів літа
Європейські топ-чемпіонати закрили трансферне вікно 1 вересня. Настав час пошукати головних марнотратів літа.
"Футбол 24" підготував відеоматеріал про топ-10 найдорожчих трансферів останнього вікна.
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Вже звично в епіцентрі уваги опинились клуби АПЛ, які загалом витратили астрономічні 2,25 мільярди євро. Вклинитися в десятку змогли лише 2 представники інших чемпіонатів, а найбільше шаленіли МЮ та Челсі. "Червоні дияволи" вирішили стати спонсором Аякса, віддавши понад 150 мільйонів за двох зірок амстердамців. Челсі вже вирвався з лап Романа Абрамовича, але також провів гучне вікно у традиціях російського олігарха.