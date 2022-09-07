"Футбол 24" підготував відеоматеріал про топ-10 найдорожчих трансферів останнього вікна.

Трансферний дедлайн літа 2022: Мудрик залишається, 3 трансфери Барси на фініші, домінація англійської "суперліги"

Вже звично в епіцентрі уваги опинились клуби АПЛ, які загалом витратили астрономічні 2,25 мільярди євро. Вклинитися в десятку змогли лише 2 представники інших чемпіонатів, а найбільше шаленіли МЮ та Челсі. "Червоні дияволи" вирішили стати спонсором Аякса, віддавши понад 150 мільйонів за двох зірок амстердамців. Челсі вже вирвався з лап Романа Абрамовича, але також провів гучне вікно у традиціях російського олігарха.