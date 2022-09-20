Влітку Баварія так і не підписала центрфорварда, попри відхід Роберта Лєвандовскі в Барселону. Невиразний старт сезону (4-матчева безвиграшна серія в Бундеслізі) і відсутність наконечника атак змушує мюнхенців виправляти свою недалекоглядність.

Тухель може очолити Баварію

Найкращим бомбардиром Баварії в чемпіонаті Німеччини є молодий Джамал Мусіала (4 голи). Садьйо Мане, на якого дуже розраховували, забив лише тричі, а в Лізі чемпіонів екс-нападник Ліверпуля поки не відзначався. У Мюнхені зрозуміли, що команді потрібен топ-форвард.

Влітку "ротен" налаштовані оформити трансфер Харрі Кейна з Тоттенхема. Перемовини щодо зірки АПЛ вже стартували, повідомляє Marca з посиланням на журналіста Sky Sport Флоріана Плеттенберга.

Баварія не збирається економити заради підписання 29-річного англійця, який все ще не виграв жодного трофею в кар'єрі. Його угода з Тоттенхемом розрахована до літа 2024-го – німці сподіваються, що це допоможе вмовити "шпор" відпустити свого лідера.

Вихованець Тоттенхема у поточному сезоні зіграв 9 матчів, забив 6 голів (другий бомбардир АПЛ після Ерлінга Холанда). Загалом у футболці лондонців Кейн провів 395 поєдинків (254 голи, 60 асистів).

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