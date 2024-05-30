"У мене дуже цікавилися Шапою, і зараз Бражком, питали за них. Так, ними цікавляться, але є досить важкий момент. Це дуже великий ризик брати гравців з УПЛ. Їм краще когось поблизу до Європи. Вони напряму так не кажуть, але я відчуваю, що вони бояться брати такий ризик на себе.

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Думаю, що з часом Шапаренко піде. Я в нього вірю, знаю його потенціал. Коли я приходив, він був одним із лідерів у команді. Те, як він працює з м'ячем, як він віддається футболу – це топ-гравець.

Розумію, що він після травми, це треба відчути. Після травми дуже важко повертатися. Я бачу, що він зараз вже багато додає. Думаю, що у нього все вийде, і я його побачу в топ-чемпіонаті, 100%", – резюмував Забарний в інтерв'ю ТРЕНДЕЦЬ.

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