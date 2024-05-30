Реал обрав жертву приходу Мбаппе – Анчелотті придумав план, щоб задовольнити зіркового гравця
Головний тренер Карло Анчелотті роздумує над тим, як розмістити на полі найкращих гравців.
Мадридці незабаром мають оголосити про трансфер Кіліана Мбаппе. Через прихід француза порушиться баланс і ієрархія, яка була у кампанії 2023/24. Керівництву Реала доведеться думати про те, що робити з Родріго, якому не вистачатиме місце в основі.
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Як повідомляє Mundo Deportivo, Карло Анчелотті не хоче відпускати 23-річного бразильця з команди і бачить його частиною своїх планів. Наставник Реала готовий продати Едера Мілітао і повернутися Орельєна Чуамені у захист, а Беллінгем буде переміщений у півзахист. Такі зміни у схемі нададуть місце для Родріго в атаці разом з Мбаппе та Вінісіусом.
Нагадаємо, 23-річний бразилець приєднався до "вершкових" у 2019 році з Сантоса. Загалом вінгер відіграв за мадридців у 215 матчах, забивши 54 та віддавши 41 асист.
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