Головний тренер Карло Анчелотті роздумує над тим, як розмістити на полі найкращих гравців.

Мадридці незабаром мають оголосити про трансфер Кіліана Мбаппе. Через прихід француза порушиться баланс і ієрархія, яка була у кампанії 2023/24. Керівництву Реала доведеться думати про те, що робити з Родріго, якому не вистачатиме місце в основі.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, Карло Анчелотті не хоче відпускати 23-річного бразильця з команди і бачить його частиною своїх планів. Наставник Реала готовий продати Едера Мілітао і повернутися Орельєна Чуамені у захист, а Беллінгем буде переміщений у півзахист. Такі зміни у схемі нададуть місце для Родріго в атаці разом з Мбаппе та Вінісіусом.

Нагадаємо, 23-річний бразилець приєднався до "вершкових" у 2019 році з Сантоса. Загалом вінгер відіграв за мадридців у 215 матчах, забивши 54 та віддавши 41 асист.

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