Баварія хоче придбати Вортона з Крістал Пелас, повідомляє talkSPORT. 20-річний хавбек перейшов у КП з Чемпіоншипу лише на початку цього року, однак встиг чудово зарекомендувати себе в АПЛ під керівництвом Олівера Гласнера.

Баварія офіційно оголосила про призначення нового тренера

Крістал Пелас не проти продати молодого футболіста, але прагне отримати великий прибуток. У лютому "орли" купили Адама за 22 мільйони фунтів. Вортон має 5 років контракту з Пелас. Він також виступає за молодіжну збірну Англії.

Вортон може стати першим придбанням Компані на чолі Баварії. За інформацією німецьких ЗМІ, Баєрн планує закрити основі трансферні питання ще до кінця Євро-2024, щоб новий тренер завчасно отримав у свою розпорядження склад.