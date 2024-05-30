Жирона вже частково визначилась з планами на передсезонну підготовку до кампанії 2024/25.

Каталонці, посівши третє місце у турнірній таблиці Ла Ліги, здобули право зіграти в Лізі чемпіонів. Керівництво Жирони вже запланувало кілька товариських матчів, щоб команда підготувалася якнайкраще до дебюту на євроарені.

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Як повідомляє Diario Sport, гравці повернуться до роботи в липні. Потім Жирона проведе мінімум три матчі. Перша гра запланована на 17 липня проти Олота, друга – 27 липня з Еспаньйолом, а третя відбудеться проти Тулузи. Останні два матчі каталонці зіграють без глядачів.

Нагадаємо, що за Жирону виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик.

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