Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков переконаний, що готовий їхати в топ-клуб АПЛ вже цього літа.

"АПЛ – моя мрія. Було б чудово зіграти там, в одному із топ-клубів. Я не можу виділити якийсь один в піоритеті. Це все відомі клуби. Як сказав Пеп Гвардіола – виграти АПЛ складніше, ніж Лігу чемпіонів.

Тоттенхем спробує купити Судакова – Шахтар уже підняв ціну і покладає надії на Євро-2024

Для нас минулий сезон був хорошим. Ми виграли чемпіонат та Кубок України, добре грали до останнього туру в групі Ліги чемпіонів. Особисто для мене це було вдало. Я забивав Барселоні, ми їх обіграли, а мене назвали найкращим гравцем матчу.

Мій настрій такий – я досягнув у Шахтарі всього, на що здатен, максимально розвинувся як гравець і готовий рухатися вперед. На Євро я сподіваюся показати, на що здатен, і тоді моє майбутнє зміниться. Побачимо", – заявив Судаков у інтерв'ю inews.co.uk.

Нагадаємо, у минулому сезоні 21-річний хавбек провів 34 матчі, оформивши 10 голів та 6 асистів. Transfermarkt оцінює Судакова у 25 млн євро, але Шахтар планує виручити 100+ млн євро.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?