Головний тренер Реала Карло Анчелотті має не прогадати зі стартовим складом на вирішальний матч ЛЧ, адже на кону стоїть не лише Кубок.

Вже у суботу, 1 червня, відбудеться довгоочікуваний фінал Ліги чемпіонів між Реалом та дортмундською Борусією. Все йде до того, що у воротах мадридців у цьому матчі вийде Тібо Куртуа (награвання бельгійця в останніх матчах, ізоляція Андрія Луніна від команди тощо).

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За інформацією Relevo, у клубі побоюються реакції українця на непотрапляння в основу на вирішальний матч сезону. Занепокоєння виходить за рамки стану здоров'я Луніна – останніми днями він активно готувався сам попри захворювання на грип (тренерський штаб вирішив ізолювати українця, аби не заразити інших гравців).

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Лунін може не надто добре сприйняти те, що він не зіграє проти Борусії Д. Особливе хвилювання в Реалі викликає можлива реакція дружини Луніна та його батька, які мають серйозний вплив на гравця.

Зазначається, що хоч Лунін і більш-менш прийняв факт своєї заміни, він все одно хоче бути готовим на випадок несподіванки (свого часу травма Куртуа повністю змінила долю українця). Флорентіно Перес та тренерський штаб мріють, щоб Лунін залишився в Реалі, адже він уже став кумиром для вболівальників, але невихід українці у фіналі Ліги чемпіонів може повністю зруйнувати плани мадридців.

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