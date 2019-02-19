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Кейн повернувся до тренувань на два тижні раніше запланованого терміну

17:00 66 Читать на русском
Кейн повернувся до тренувань на два тижні раніше запланованого терміну
Харрі Кейн / фото із соцмереж

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн може повернутися на поле раніше, ніж очікувалося.

Вчора, 18 лютого, 25-річний футболіст вперше після отримання травми взяв участь в тренуванні разом з командою, повідомляє Evening Standard.

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Зауважимо, що спочатку лікарі "шпор" вважали, що повернення форварда до занять відбудеться на два тижні пізніше.

Таким чином, Кейн, ймовірно, зіграє в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з дортмундською Борусією, який відбудеться 5 березня. У першій зустрічі лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0.

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Нагадаємо, в середині січня Кейн отримав пошкодження зв'язок лівої щиколотки. Очікувалося, що гравцеві знадобиться півтора місяці на відновлення і що він не зможе повернутися на поле раніше початку березня.

У нинішньому сезоні Кейн провів за Тоттенхем 31 матч у всіх турнірах, забив 20 голів і віддав 7 результативних передач.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуСігнал Ідуна Парк (Дортмунд)

Борусія Дортмунд - Тоттенхем: Вівторок 05 березня 2019

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Тоттенхем Тоттенхем Англія Борусія Дортмунд - Тоттенхем Харрі Кейн Харрі Кейн
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