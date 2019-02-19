Кейн вернулся к тренировкам на две недели раньше запланированного срока

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн может вернуться на поле раньше, чем ожидалось.

Вчера, 18 февраля, 25-летний футболист впервые после получения травмы принял участие в тренировке вместе с командой, сообщает Evening Standard.

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Заметим, что сначала врачи "шпор" считали, что возвращение форварда к занятиям состоится на две недели позже.

Таким образом, Кейн, вероятно, сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской Боруссией, который состоится 5 марта. В первой встрече лондонцы разгромили соперника со счетом 3:0.

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Напомним, в середине января Кейн получил повреждение связок левой лодыжки. Ожидалось, что игроку понадобится полтора месяца на восстановление и он не сможет вернуться на поле до начала марта.

В нынешнем сезоне Кейн провел за Тоттенхэм 31 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.