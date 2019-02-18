Тоттенхем переїде на новий стадіон мінімум у квітні

Тоттенхем досі продовжує переносити переїзд на нову арену. Тепер "шпори" там зіграють мінімум у квітні.

Дебютний матч Тоттенхема на своєму новому стадіоні знову відкладається, повідомляє Sky Sports.

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"Шпори" повинні були відкрити нову арену 17 березня матчем АПЛ проти Крістал Пелас, але "орли" перемогли Донкастер та вийшли в 1/4 фіналу Кубка Англії. Далі буде міжнародна пауза, а наступний домашній матч Тоттенхема в АПЛ буде 6 квітня з Брайтоном.

Також є можливість зіграти дебютний матч 9-10 квітня в Лізі чемпіонів, якщо підопічні Маурісіо Почеттіно вийдуть у чвертьфінал. У першому матчі 1/8 фіналу "шпори" розгромили Борусію Д з рахунком 3:0.

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