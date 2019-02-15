Тоттенхем запропонує Сону новий контракт

Корейський півзахисник Тоттенхема Хин Мін Сон може розраховувати на покращення своїх фінансових умов.

Керівництво Тоттенхема повністю задоволене нинішнім рівнем гри Хин Мін Сона та хоче продовжити співпрацю з корейцем, повідомляє Daily Mail.

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За новою угодою кореєць отримає кращі фінансові умови із зарплатою в 150 тисяч фунтів на тиждень.

Варто відзначити, що Сон влітку 2018-го підписав контракт зі "шпорами" на 5 років.

В поточному сезоні АПЛ хавбек демонструє вражаючу статистику. Він провів 20 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та 7-ма асистами.

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