Тоттенхем запропонує Сону новий контракт

Ліга Європи — 13:51 286
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Україна збільшила відставання від Бельгії у клубному рейтингу УЄФА
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4 камбеки на двох, або Англійські арбітри як клуб пихатих ідіотів: реакція соцмереж на матчі Динамо та Шахтаря в ЛЄІспанія — 12:07 3062
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Вальверде продовжив контракт з БарселоноюІспанія — 10:36 422
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Олімпіакос – Динамо: ідеальний результат при посередній грі, інертний Соль та повторення історіїЛіга Європи — 14 лют 12692
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Олімпіакос – Динамо: післяматчева прес-конференція Олександра ХацкевичаЛіга Європи — 14 лют 4051