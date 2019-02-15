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Тоттенхем запропонує Сону новий контракт

13:13 149 Читать на русском
Тоттенхем запропонує Сону новий контракт
Хин Мін Сон / Фото ФК Тоттенхем

Корейський півзахисник Тоттенхема Хин Мін Сон може розраховувати на покращення своїх фінансових умов.

Керівництво Тоттенхема повністю задоволене нинішнім рівнем гри Хин Мін Сона та хоче продовжити співпрацю з корейцем, повідомляє Daily Mail.

Почеттіно порівняв Сона з Мессі

За новою угодою кореєць отримає кращі фінансові умови із зарплатою в 150 тисяч фунтів на тиждень.

Варто відзначити, що Сон влітку 2018-го підписав контракт зі "шпорами" на 5 років.

В поточному сезоні АПЛ хавбек демонструє вражаючу статистику. Він провів 20 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та 7-ма асистами.

Роналду, Мессі, одноклубник Коноплянки та ще 8 гравців, за якими варто спостерігати в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Теги
Тоттенхем Тоттенхем Хин Мін Сон Хин Мін Сон Англія
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