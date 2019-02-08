Кейн повернеться на поле наприкінці лютого – нападник відновлюється набагато швидше, ніж прогнозувалось

Світ — 8 лют 1590
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Мадридське дербі, Коноплянка проти Баварії, шанс на помсту для Гвардіоли: топ-5 матчів євровікенду
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Зідан, Моурінью, Конте та ще 7 "феніксів", перероджених з попелу: топ-10 тренерів, які засяяли після гучних провалівСвіт — 8 лют 1279
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Динамо розписало нічию з Мальме у передостанньому матчі киян на зборах в ІспаніїТовариські матчі — 8 лют 1591
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Зозуля розповів про своє майбутнє в Альбасете та відмовився коментувати суддівські змовиІспанія — 8 лют 1526
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Динамо – Мальме: пряма трансляціяУкраїна — 8 лют 2970
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