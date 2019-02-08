Кейн повернеться на поле наприкінці лютого – нападник відновлюється набагато швидше, ніж прогнозувалось

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн невдовзі повернеться на футбольне поле.

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн повинен повернутися на футбольне поле в матчі Прем'єр-Ліги проти Бернлі 23-го лютого, повідомляє SkySports.

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Форвард вже тренується на футбольному полі, хоча і з деякими обмеженнями. Очікується. що тренер "шпор" Маурісіо Почеттіно прибереже форварда у наступних двох матчах, а вже згодом випустить Кейна на поле.

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Нагадаємо, під час матчу Тоттенхема проти Манчестер Юнайтед (0:1), який відбувся 13 січня, форвард "шпор" Харрі Кейн отримав травму щиколотки. Очікувалось, що англієць зможе повернутись до тренувань тільки у березні.