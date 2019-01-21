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Ібрагімовіч порадив Кейну піти з Тоттенхема

21:37 276 Читать на русском
Ібрагімовіч порадив Кейну піти з Тоттенхема
Харрі Кейн / EPA

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч вважає, що лідер "шпор" Харрі Кейн повинен покинути лондонський клуб, якщо хоче вигравати трофеї.

"Коли я грав у Англії, то мав змогу спостерігати за виступами Кейна. Гадаю, він класний форвард.

Харрі не зупиняється й продовжує прогресувати. Але я завжди кажу, що грати у великому клубі й добре виступати там – це зовсім не аналогічне тому, що грати в звичайному клубі, при всій повазі до Тоттенхема.

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Думаю, Кейн здатний заграти в топ-клубі. Йому потрібно наважитися на перехід. Люди запам'ятовують тих, хто перемагає. Якщо Кейн хоче перемагати, йому потрібно піти з Тоттенхема в топ-клуб", – підсумував швед для Mirror.

Нагадаємо, під час матчу 22-туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед форвард Тоттенхема Харрі Кейн зазнав травми, яка залишить форварда поза футболом до весни.

Мбаппе за чверть мільярда, Мессі позаду Дибали, Роналду в другому десятку – топ-100 найдорожчих у світі за версією CIES

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