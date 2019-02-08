Кейн вернется на поле в конце февраля – нападающий восстанавливается гораздо быстрее, чем прогнозировалось

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн вскоре вернется на футбольное поле.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн должен вернуться на футбольное поле в матче Премьер-Лиги против Бернли 23-го февраля, сообщает SkySports.

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Форвард уже тренируется на футбольном поле, хотя и с некоторыми ограничениями. Ожидается. что тренер "шпор" Маурисио Почеттино прибережет форварда в следующих двух матчах, а уже потом выпустит Кейна на поле.

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Напомним, во время матча Тоттенхэма против Манчестер Юнайтед (0:1), который состоялся 13 января, форвард "шпор" Харри Кейн получил травму лодыжки. Ожидалось, что англичанин сможет вернуться к тренировкам только в марте.