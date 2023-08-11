Кейн не лише прилетів до Німеччини, але вже приїхав до лікарні для проходження медогляду, необхідного для завершення трансферу в Баварію, повідомляє журналіст Торбен Хоффманн.

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Вочевидь, Баварія та Тоттенхем закрили всі питання щодо трансферу англійця. Раніше повідомлялось, що Баварія узгодила трансфер Кейна, зобов'язавшись заплатити Тоттенхему 100 мільйонів євро та бонуси. Втім, "шпори" затримали виліт Харрі до Німеччини, оскільки вирішили перевірити умови угоди.

До слова, минулий сезон для Кейна був найуспішнішим в особистому плані – 30 голів та 3 результативні передачі в 38 матчах АПЛ попри провальний сезон Тоттенхема (8 місце).

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