Найкращий бомбардир минулого розіграшу АПЛ пообіцяв зберегти вірність лондонцям.

Кейн розлючений на президента Тоттенхема через брехливі обіцянки трансферу в інший клуб

"Було неймовірно побачити прийом уболівальників "шпор" в неділю та прочитати деякі повідомлення підтримки, які я отримав за останні кілька тижнів. Цього літа я залишаюся в Тоттенхемі і буду на 100% зосереджений на тому, щоб допомогти команді досягти успіху", – написав Кейн у Тwitter.

Нагадаємо, зірку "шпор" сватали в Манчестер Сіті. Чемпіони Англії були готові віддати 120 млн фунтів, що стало б найдорожчим трансфером в історії АПЛ.

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