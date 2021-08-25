Кейн остаточно назвав клуб, за який виступатиме в сезоні 2021/22
Нападник Тоттенхема Харрі Кейн ухвалив рішення щодо свого найближчого майбутнього.
Найкращий бомбардир минулого розіграшу АПЛ пообіцяв зберегти вірність лондонцям.
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"Було неймовірно побачити прийом уболівальників "шпор" в неділю та прочитати деякі повідомлення підтримки, які я отримав за останні кілька тижнів. Цього літа я залишаюся в Тоттенхемі і буду на 100% зосереджений на тому, щоб допомогти команді досягти успіху", – написав Кейн у Тwitter.
Нагадаємо, зірку "шпор" сватали в Манчестер Сіті. Чемпіони Англії були готові віддати 120 млн фунтів, що стало б найдорожчим трансфером в історії АПЛ.
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