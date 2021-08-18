Президент "шпор" не дотримав обіцянки, яку дав перед початком минулого сезону, інформує Daily Mail.

Брейтвейт хоче замінити Кейна у Тоттенхемі – Барселона має інші плани

Леві запевняв, що відпустить Кейна в інший клуб, якщо Тоттенхем не виграє трофей або не проб'ється до Ліги чемпіонів. Жодна з цих умов не була виконана, але бос лондонців вирішив тримати зірку у "в'язниці". Леві не переконали навіть 125 млн фунтів, які Манчестер Сіті пропонував за 28-річного форварда.

Кейн розлючений на президента, але влаштовувати відкритий бунт не збирається. Найкращий бомбардир Тоттенхема готовий віддавати всього себе на полі, навіть якщо доведеться залишитися в клубі ще на один сезон.

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