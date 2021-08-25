Лучший бомбардир прошлого розыгрыша АПЛ пообещал сохранить верность лондонцам.

Кейн разъярен на президента Тоттенхэма из-за лживых обещаний трансфера в другой клуб

"Было невероятно увидеть прием болельщиков "шпор" в воскресенье и прочитать некоторые сообщения поддержки, которые я получил за последние несколько недель. Этим летом я остаюсь в Тоттенхэме и буду на 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде достичь успеха", – написал Кейн в Тwitter.

Напомним, звезду "шпор" сватали в Манчестер Сити. Чемпионы Англии были готовы отдать 120 млн фунтов, что стало бы самым дорогим трансфером в истории АПЛ.

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