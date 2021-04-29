Зірка "шпор" одержимий ідеєю перейти в новий клуб, стверджує Football Insider.

Кейн став найкращим гравцем сезону АПЛ за версією London Football Awards – форвард не надто зрадів нагороді

Виступ Тоттенхема у фіналі Кубка ліги проти Ман Сіті (0:1) розчарував Кейна. Команда безвольно втратила можливість перервати 14-річну паузу без трофеїв. Нападник твердо налаштований влітку перейти в більш статусний клуб. Кейн розглядатиме виключно варіанти з АПЛ, зокрема, йдеться про Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті.

Додамо, що нападник Тоттенхема провів 44 матчі у поточному сезоні, відзначився 31 голом та 16 асистами.

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