Звезда "шпор" одержим идеей перейти в новый клуб, утверждает Football Insider.

Кейн стал лучшим игроком сезона АПЛ по версии London Football Awards – форвард не слишком обрадовался награде

Выступление Тоттенхэма в финале Кубка лиги против Манчестер Сити (0:1) разочаровало Кейна. Команда безвольно упустила возможность прервать 14-летнюю паузу без трофеев. Нападающий твердо настроен летом перейти в более статусный клуб. Кейн будет рассматривать исключительно варианты из АПЛ, в частности, говорится о Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

Добавим, что нападающий Тоттенхэма провел 44 матча в текущем сезоне, отличился 31 голом и 16 ассистами.

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