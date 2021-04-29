Кейн одержим уходом из Тоттенхэма – поражение в финале Кубка лиги стало последней каплей
Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн настроен сделать следующий шаг в карьере.
Звезда "шпор" одержим идеей перейти в новый клуб, утверждает Football Insider.
Кейн стал лучшим игроком сезона АПЛ по версии London Football Awards – форвард не слишком обрадовался награде
Выступление Тоттенхэма в финале Кубка лиги против Манчестер Сити (0:1) разочаровало Кейна. Команда безвольно упустила возможность прервать 14-летнюю паузу без трофеев. Нападающий твердо настроен летом перейти в более статусный клуб. Кейн будет рассматривать исключительно варианты из АПЛ, в частности, говорится о Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.
Добавим, что нападающий Тоттенхэма провел 44 матча в текущем сезоне, отличился 31 голом и 16 ассистами.
Гіггз проміняв кар'єру і сім'ю на секс – легенда Манчестер Юнайтед не їде на Євро та ризикує сісти на 5 років