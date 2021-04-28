London Football Awards (LFA) визнав Харрі Кейна найкращим гравцем сезону англійської Прем'єр-ліги, повідомляє Sky Sports.

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"Незважаючи на значимість цієї нагороди, я хочу вигравати більше командні трофеї, а ми цього поки не робимо. Тому ця нагорода має солодкий, і водночас гіркий присмак. Я б віддав перевагу командним трофеям. Але маємо, що маємо", – прокоментував нагородження Кейн.

У нинішньому сезоні Харрі провів 30 матчів, в яких відзначився 21-м голом та 13-ма асистами.

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