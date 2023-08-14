Мюнхенський клуб вперше у своїй історії досягнув позначки й 100 мільйонів євро за трансфер одного футболіста. Потенційно вартість переходу Кейна може зрости навіть до 120 млн, але це не повинно лякати Баварію.

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Вже у день презентації англієць зумів компенсувати частину цієї суми. За інформацією Bild, у суботу Баварія побила свій рекорд за прибутками від маркетингової діяльності (йдеться про продажі у магазинах та онлайн). За один день мюнхенці продали 10 тисяч футболок із прізвищем зіркового новачка на спині.

Зазначається, що попередній найприбутковіший день для клубу був аж у 2020 році. Тоді наплив охочих купити атрибутику Баварії спровокувала перемога у фіналі Ліги чемпіонів, де німці здолали ПСЖ.

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