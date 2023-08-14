Мюнхенский клуб впервые в своей истории достиг отметки и 100 миллионов евро за трансфер одного футболиста. Потенциально стоимость перехода Кейна может вырасти даже до 120 млн, но это не должно пугать Баварию.

Кейн официально перешел в Баварию – нападающий сборной Англии выбрал игровой номер

Уже в день презентации англичанин сумел восполнить часть этой суммы. По информации Bild, в субботу Бавария побила свой рекорд по прибылям от маркетинговой деятельности (речь идет о продажах в магазинах и онлайн). За один день мюнхенцы продали 10 тысяч футболок с фамилией звездного новичка на спине.

Отмечается, что предыдущий самый прибыльный день для клуба был в 2020 году. Тогда наплыв желающих купить атрибутику Баварии спровоцировала победа в финале Лиги чемпионов, где немцы одолели ПСЖ.

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