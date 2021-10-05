Керівництво клубу навіть не розглядає звільнення норвежця у найближчій перспективі, інформує The Sun.

Манчестер Юнайтед продовжив контракт із асистентом Сульшера

Останні результати "червоних дияволів" дещо насторожують – всього одна перемога в 4 матчах. Втім, боси МЮ задоволені загальним прогресом і не збираються змінювати Сульшера. Влітку фахівець отримав новий контракт терміном до 2024 року.

Додамо, що наразі Манчестер Юнайтед йде четвертим у турнірній таблиці АПЛ, а в Лізі чемпіонів набрав 3 очка за 2 тури.

Сульшер вичистив авгієві стайні в МЮ, але тепер команді потрібен "справжній" тренер – новий контракт виглядає помилкою