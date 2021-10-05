Керівництво Манчестер Юнайтед ухвалило рішення щодо майбутнього Сульшера
19:43 - Читать на русском
Уле Гуннар Сульшер міцно тримається на тренерському містку Манчестер Юнайтед.
Керівництво клубу навіть не розглядає звільнення норвежця у найближчій перспективі, інформує The Sun.
Манчестер Юнайтед продовжив контракт із асистентом Сульшера
Останні результати "червоних дияволів" дещо насторожують – всього одна перемога в 4 матчах. Втім, боси МЮ задоволені загальним прогресом і не збираються змінювати Сульшера. Влітку фахівець отримав новий контракт терміном до 2024 року.
Додамо, що наразі Манчестер Юнайтед йде четвертим у турнірній таблиці АПЛ, а в Лізі чемпіонів набрав 3 очка за 2 тури.
Сульшер вичистив авгієві стайні в МЮ, але тепер команді потрібен "справжній" тренер – новий контракт виглядає помилкою
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